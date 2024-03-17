اعتداءات اسرائيلية جديدة علی قری في جنوب لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب ان قذائف مدفعية رافقت المسيرة الاسرائيلية في هجومها علی منطقة الغابة.

وأشار مراسل العالم الی غارة اسرائيلية علی بلدة علما الشعب بصاروخين استهدفا منزلاً دون وقوع اصابات.

واضاف مراسل العالم ان مرابض المدفعية الاسرائيلية استهدفت اليوم منطقة سهل مدينة الخيام في جنوب لبنان.

وذكر مراسل العالم تفاصيل عن عملية المقاومة الاسلامية في لبنان، نفذتها في ساعات الفجر، حيث استهدفت قوات المقاومة دورية كبيرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي كانت تتجول بالقرب من الوزاني فأجهزت عليها بالاسلحة المناسبة وحققت اصابات دقيقة بها.

وتابع مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي رد علی العملية بقصف متواصل لمدة ساعة طال أطراف بلدة الوزاني واطراف بلدة الخيام الشرقية وعند الرابعة فجراً نفذ غارة كبيرة علی أحد المنازل في وادي العصافير في مدينة الخيام، لم يحقق اي اصابات في الارواح.