هنية: قرار مجلس الأمن، يظهر العزلة غير المسبوقة لكيان الاحتلال

وأضاف هنية وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع حسين أميرعبداللهيان وزير الخارجية الإيراني في طهران أن: إيران تقف في الصف الأمامي لدعم القضية الفلسطينية.. إننا نمر بمرحلة تاريخية في مسار النضال ضد الكيان الصهيوني ومنعطفها هي عملة طوفان الأقصى.

وأضاف أن: الشعب الفلسطيني عرض مقاومة أسطورية أظهرت عزة شعبنا وكرامته في مواجهة الجرائم والإبادة الجماعية.

وأكد هنية أن: الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه العسكرية رغم كل الأثمان الباهظة التي دفعها وهو يخسر اليوم الدعم السياسي والدعم الدولي له.. فقد صدر أمس قرار وإن جاء متاخرا وفيه بعض الثغرات والنقائص.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس أن: القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي مؤشر على أن الكيان الصهيوني يعيش عزلة غير مسبوقة وأن أميركا تفتقد إلى الإرادة والقدرة على فرض مطالبها على الأسرة الدولية.. وهذا دليل على الصمود البطولي الذي أبدته المقاومة الإسلامية والشعب الفلسطيني.

وأعرب هنية في الختام عن شكره وتقديره لقائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية والشعب الإيراني، مضيفا: اليوم العالمي للقدس هو أمامنا بينما عملية طوفان الأقصى مستمرة، والمؤمل أن تشارك الأمة الإسلامية مشاركة واسعة وشجاعة في مسيرات اليوم العالمي للقدس.