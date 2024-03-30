شبكات التواصل تشيد بصوت فلسطين الجديد.. من هو؟

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غسان أبو ستة انتخب رئيسا لشؤون الطلاب في جامعة غلاسكو إحدى اكبر وأعرق الجامعات البريطانية. الطبيب الفلسطيني أكد لطلاب الجامعة إن كيان الاحتلال لا يمثل سوى الجزء المرئي من مشروع الإبادة.

المقررة الأممية بشأن الأراضي الفلسطينية.. الإيطالية "فرانشيسكا ألبانيزي" أصبحت حديث الناس بعد موقفها من العدوان على غزة. ألبانيزي عرضت تقريرها حول ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جمعية في قطاع غزة مقدمة أدلة على تقريرها. المقررة الأممية قالت إن القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال شوهت عمدا قواعد القانون الإنساني الدولي. ألبانيزي اتهمت حكومة الاحتلال بممارسة سياسة دولية قائمة على عنف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



في مؤتمرها الصحافي، سأل أحد الصحافيين الألمان فرانشيسكا ألبانيزي سؤالا لم يخرج من إطار الدفاع عن الاحتلال ولكن بطريقة حمقاء كما يقول الناشطون. الصحافي يان دير هربرمان مراسل تاغشبيغل سأل ما إذا كانت ألبانيزي تمتلك وثيقة تثبت نية الاحتلال ارتكاب إبادة جماعية. تفاعل واسع جدا مع رد المقررة الاممية فرانشيسكا ألبانيزي على الصحافي الألماني.



لا يحتاج المرء إلى أن يكون إسرائيليا لكي يصبح صهيونيا.. فالفكر الصهيوني منتشر حول العالم وفي كل المكونات. الإعلامي اللبناني نديم قطيش استحق بنظر الناشطين لقب "الصهيوني العربي".. وطبعا لهذا اللقب دوافعه. قطيش منذ بداية العدوان على غزة وهو يروج لروايات الاحتلال.. وكأن كلامه نسخة عن كلام المتحدث بإسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي. الناشطون سخروا من مستوى ودوافع مواقف قطيش معتبرين أنه يقرأ مننفس النص هو وأدرعي



حين تكون شريكا في الإبادة الجماعية، لا يحق لكَ أن تتكلم عن حقوق الإنسان والحرية. هذه هي الرسالة التي أوصلتها ناشطات أميركيات لعضوة مجلس النواب الأميركي إيفيت كلارك، التي وللمناسبة كانت م الذين صوتوا لصالح قطع التمويل عن وكالة الأونروا.



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