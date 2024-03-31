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متحدث الجهاد للعالم .. لا تنازل عن 4 نقاط اساسية للتفاوض مع الاحتلال

الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي محمد الحاج موسى ان المقاومة منذ الايام الاولى تعاملت بايجابية ومرونة وهو ما اكده الوسطاء وذلك من اجل التخفيف عن كاهل ابناء الشعب الفلسطيني، لكن الاحتلال هو من يتعنت.

العالم - خاص العالم

واوضح محمد الحاج موسى في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان الشروط التي وضعتها المقاومة تم التوافق عليها من كل فلسطيني وهناك التفاف جماهيري حولها لانها تحقيق لمصلحته، ولان من البديهيات طلب وقف اطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال والضامن الوحيد هو دخول المساعدات الى كافة انحاء القطاع المجوع وعودة النازحيين واعادة الاعمار، واكد انها نقاط ثابتة وراسخة لدى المقاومة.

واضاف انه اذا ما كان الاحتلال جديا بانه يريد لوقف اطلاق النار والتفاوض عليه ان يكون مرن ويوافق على هذا الموقف الفلسطيني، مشددا على ان المقاومة ستستكمل التعامل بمرونة فيما يخص مسألة المراحل ولكن على اساس هذه القواعد الاربعة الاساسية.

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