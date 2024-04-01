مجمع الشفاء .. هولوكوست العصر الحديث

العالم - فلسطين

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو مشاهد مفزعة، لأكبر مرفق صحي في قطاع غزة. حيث تظهر ومقاطع الفيديو تدميرا كاملا للمكان، وتحول مستشفى الشفاء ومبانيه، إلى ركام مدمر ومحترق بالكامل، إضافة إلى تجريف ساحاته بطريقة مفزعة، والتي كانت تضم جثامين مئات الشهداء.



وقالت مواقع فلسطينية؛ إن البعض تمكن من الوصول إلى المكان، وفوجئوا بحجم الدمار الذي تسبب به الاحتلال في المستشفى ومبانيه، مشيرين إلى انتشال جثث 50 شهيدا من المكان حتى الآن.



وارتكب الاحتلال على مدار أيام الاحتلال، جرائم بشعة بحق النازحين والمرضى، الذين كان يقدر عددهم بنحو 30 ألفا في المكان لحظة اقتحامه.



وأقر الاحتلال بإعدام 200 فلسطيني في المكان بدعوى أنهم مقاومون، رغم أن مؤسسات حقوقية ومصادر فلسطينية، كشفت عن أن الاحتلال أعدم طواقم طبية ونازحين مع عائلاتهم في المكان، فضلا عن مئات جرى اعتقالهم من المجمع.



وأحرق الاحتلال مباني أكبر مستشفيات قطاع غزة، ودمر محتوياته كافة، بصورة أخرجته عن الخدمة الصحية تماما.

*شاهد.. صرخات اهالي المفقودين في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة

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*شاهد.. مقطع مؤثر لسيدة فلسطينية من مجمع الشفاء الطبي في غزة

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* شاهد.. مشاهد قاسية في محيط مجمع الشفاء الطبي... أحياء مدمرة ومجازر وجثامين عشرات الشهداء

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*مشاهد توثق الدمار في شارع أبو حصيرة في محيط مجمع الشفاء الطبي

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*شاهد.. فلسطينية تبحث عن نجلها الشهيد في مجمع الشفاء الطبي بغزة

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*مشاهد من حجم الدمار

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* شاهد.. مبنى الجراحات التخصصي الذي دمره جيش الاحتلال خلال عدوانه على مجمع الشفاء الطبي بغزة

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* "أبشع طرق القتل استخدمها جيش الاحتلال في المجمع".. شهادات بعض المرضى الذين حاصرهم الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

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* مشاهد قاسية تظهر جثامين عدد من الشهداء الذين أعدمهم الاحتلال خلال عدوانه على مجمع الشفاء الطبي

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وهذه المشاهد وغيره الكثير من المشاهد التي انتشرت على مواقع التواصل تظهر بشاعة ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مجمع شفاء الطبي ومحيطه، برأيك الا تكفي هذه المشاهد وهي جزء بسيط مما يرتكبه الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أن تكون هولاكوست العصر الحديث ويكتب التاريخ بالعنوان العريض "إسرائيل" النازية بحلية عصرية جديدة؟