شاهد.. حريديم يقطعون شارعاً قرب 'تل أبيب' ويشتبكون مع الشرطة: 'نموت ولا نتجنّد'

العالم - الاحتلال

ونادى المتظاهرون، الذين قطعوا الطريق "رقم 4" في القدس المحتلة: "نموت ولا نتجنّد".

وأفاد إعلام الاحتلال بحدوث اشتباكاتٍ بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين، الذين اعتقلت عدداً منهم.

وتُعدّ مسألة مشاركة "الحريديم" في الجيش، من أكثر المواضيع حساسية وتوتراً في الكيان الإسرائيلي، إذ يعارض العلمانيون عدم تجنيد اليهود المتدينين واكتسابهم ميزاتٍ أكثر من غيرهم.

ويتمتع اليهود المتشدّدين، منذ فترة طويلة، بالإعفاءات من الخدمة العسكرية، إذ يعدّون الاندماج مع العالم العلماني "تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".

وهدّد الحاخام الأكبر في الكيان الاسرائيلي، يتسحاق يوسف، في وقتٍ سابق، بمغادرة الحريديم للكيان الإسرائيلي إذا أجبرتهم الحكومة الإسرائيلية على قبول التجنيد.

إلى ذلك، تتفاقم المشاحنات في كيان الاحتلال مع اقتراب موعد الحسم في قضية تجنيد الحريديم، إذ تهدّد الأحزاب الدينية (شاس ويهدوت هتوراه) بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو، في حال إلغاء إعفاء الحريديم من الخدمة في جيش الاحتلال.

ويأتي التهديد فيما طالب وزراء بينهم يوآف غالانت وبيني غانتس ورئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بوضع حدٍّ لإعفاء الحريديم من التجنيد، في ظلّ حاجة الجيش إلى جنود الاحتياط مع استمرار العدوان على غزة.