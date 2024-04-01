الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. حريديم يقطعون شارعاً قرب 'تل أبيب' ويشتبكون مع الشرطة: 'نموت ولا نتجنّد'

الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أنّ متظاهرين من الحريديم قطعوا شارعاً قرب "تل أبيب"، احتجاجاً على طروحات تجنيدهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - الاحتلال

ونادى المتظاهرون، الذين قطعوا الطريق "رقم 4" في القدس المحتلة: "نموت ولا نتجنّد".

وأفاد إعلام الاحتلال بحدوث اشتباكاتٍ بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين، الذين اعتقلت عدداً منهم.

وتُعدّ مسألة مشاركة "الحريديم" في الجيش، من أكثر المواضيع حساسية وتوتراً في الكيان الإسرائيلي، إذ يعارض العلمانيون عدم تجنيد اليهود المتدينين واكتسابهم ميزاتٍ أكثر من غيرهم.

ويتمتع اليهود المتشدّدين، منذ فترة طويلة، بالإعفاءات من الخدمة العسكرية، إذ يعدّون الاندماج مع العالم العلماني "تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".

وهدّد الحاخام الأكبر في الكيان الاسرائيلي، يتسحاق يوسف، في وقتٍ سابق، بمغادرة الحريديم للكيان الإسرائيلي إذا أجبرتهم الحكومة الإسرائيلية على قبول التجنيد.

إلى ذلك، تتفاقم المشاحنات في كيان الاحتلال مع اقتراب موعد الحسم في قضية تجنيد الحريديم، إذ تهدّد الأحزاب الدينية (شاس ويهدوت هتوراه) بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو، في حال إلغاء إعفاء الحريديم من الخدمة في جيش الاحتلال.

ويأتي التهديد فيما طالب وزراء بينهم يوآف غالانت وبيني غانتس ورئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بوضع حدٍّ لإعفاء الحريديم من التجنيد، في ظلّ حاجة الجيش إلى جنود الاحتياط مع استمرار العدوان على غزة.

روابط ذات صلة

العثور على جثمانين لطبيب ووالدته الطبيبة اعدمهما الاحتلال بمجمع الشفاء

إعلام اسرائيلي: المسيرة من العراق سقطت على بعد أمتار من السفينة 'الأغلى ثمناً'

فيديو.. سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية خلال المعارك في محيط مجمع الشفاء

​​​​​​​'كأنه فيلم رعب' و'يفوق الجريمة'.. صحفي يصف المشهد في مجمع الشفاء

حماس: مجزرة الاحتلال في مجمع الشفاء لا تعني تحقيقه أي انتصار