إيران تطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الهجوم على قنصليتها

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طلبت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة زهراء ارشادي، في رسالة إلى مجلس الأمن، عقب الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في سوريا، ادانة هذا العمل الإجرامي بأقوى صورة ممكنة وعقد اجتماع عاجل للتعامل مع الانتهاكات العلنية لقواعد ومبادئ القانون الدولي من قبل هذا الكيان.

وكتبت إرشادي رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا.

وجاء في الرسالة: تم إعداد هذه المراسلة في أعقاب الانتهاك الصارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي من قبل الكيان الإسرائيلي الذي شن هجوما إرهابيا شنيعا وبغيضا على منشأة دبلوماسية (القنصلية) تابعة لجمهورية إيران الإسلامية في الجمهورية العربية السورية بعد ظهر يوم 1 أبريل 2024، الساعة 4:45 مساءً، حيث تم استهدافها بهجمات جوية وصاروخية إسرائيلية من مرتفعات الجولان المحتل ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن خمسة أفراد إيرانيين، بمن فيهم مستشارين عسكريين كبارا، والتدمير الكامل للمنشأة.

واضافت: إن هذه الجرائم الفظيعة والهجمات الإرهابية الجبانة تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والمبدأ الأساسي لحصانة الأماكن الدبلوماسية والقنصلية (كما هو منصوص عليه صراحة) في معاهدة العلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 وكذلك اتفاقية المعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية، بما في ذلك الموظفين الدبلوماسيين، لعام 1973. وتشكل هذه الجرائم الفظيعة أيضًا تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة.

وقالت: بالنظر إلى العواقب الدولية واسعة النطاق لمثل هذه الجرائم المروعة، والتي يمكن أن تزيد من حدة التوترات في المنطقة وربما تشعل المزيد من الصراعات مع بلدان أخرى، فإن جمهورية إيران الإسلامية تطلب من مجلس الأمن ادانة العمل الإجرامي والهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الإسرائيلي بأشد العبارات الممكنة.

وتابعت: علاوة على ذلك، تطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مجلس الأمن اتخاذ أي إجراءات ضرورية، بما في ذلك عقد اجتماع عاجل للتعامل مع هذا الانتهاك الجسيم ومنع الأعمال العدوانية المستقبلية التي تعرض للخطر أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية ، وتضمن أيضا تقديم المسؤولين عن مثل هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة بسرعة.

وقالت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: إن الكيان الصهيوني المعتدي يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب مثل هذه الجرائم الإرهابية، وتحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها المشروع والأصيل استنادا إلى القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الرد بشكل حاسم على مثل هذه الأعمال الإرهابية.

وفي ختام الرسالة ، طلبت ارشادي من رئيس مجلس الأمن تسجيل وتوزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.