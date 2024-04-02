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سفارة روسيا بطهران: الاعتداء الصهيوني انتهاك صارخ لأسس القانون الدولي

سفارة روسيا بطهران: الاعتداء الصهيوني انتهاك صارخ لأسس القانون الدولي
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفارة الروسية في طهران أن اعتداء الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي ستكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

العالم - إيران

وأدانت السفارة الروسية في طهران اعتداء الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وجاء في نص بيان السفارة الروسية في طهران: نشعر بالصدمة والغضب الشديد تجاه الكيان الصهيوني لاعتداءه على مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق والذي أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير المبنى.

وجاء في هذا البيان: أن هذا الإجراء لا يشكل فقط انتهاكا صارخا لجميع أسس القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات فيينا التي تضمن حصانة الأماكن الدبلوماسية والقنصلية، ولكنه يمكن أن يزيد أيضا من التوترات في الشرق الأوسط، الامر الذي ستكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وجاء في هذا البيان: نعرب عن خالص تعازينا لأسر الشهداء، كما نتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

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