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'غضب وحزن منافق' للبيت الأبيض بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة + فيديو

الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعرب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن غضبه بعد استهداف قافلة تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 7 من موظفيها في غزة.

العالم - الأميركيتان

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي": "نشعر بالغضب بسبب الغارة التي أدت إلى مقتل عمال إغاثة من المطبخ المركزي العالمي في غزة".

وأضاف كيربي: "نريد تحقيقا سريعا وشفافا بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستضغط على [إسرائيل]!! لبذل المزيد من الجهود لحماية عمال الإغاثة."

وقال كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم تعازيه لرئيس منظمة "المطبخ المركزي"، وأكد أنه "سيوضح لـــ[إسرائيل] ضرورة حماية عمال الإغاثة."

وتابع: "على الجيش الإسرائيلي بذل المزيد لحماية المدنيين والعاملين في الحقل الإنساني."!!

وبدورها،كتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "أدريان واتسون" على منصة إكس: "قلبنا مفطور ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدت إلى مقتل عمال الإغاثة في وورلد سنترال كيتشن في غزة".

وأضافت: "يجب حماية عمال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدمون مساعدات (الفلسطينيون هم) بحاجة ماسة إليها، ونحض [إسرائيل] على التحقيق بسرعة في ما جرى".

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