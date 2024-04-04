آخر تفاصيل الهجوم الإرهابي على مقار أمنية في مدينتي جابهار وراسك الإيرانية

العالم - خاص بالعالم

ولفت مرحمتي في حوار مباشر مع قناة العالم إلى أن 18 شخصا من الارهابيين قد تم قتلهم وللاسف تمت خسارة 10 اشخاص من القوات الامنية كانوا قد استشهدوا، حيث استطعنا السيطرة على العملية منذ الساعتين الاوليتين من العملية لكن كانوا قد امسكوا برهائن من المدنيين.

ونوه مرحمتي إلى أنه وحفاظا على حياة الرهائن أخذت العملية منا وقتا اطول وبعملية القوات الامنية استطاعت تحرير الرهائن من دون خسائر.

لافتا الى ان كل الاشخاص الإرهابيين المشاركين في العملية الارهابيه قد تم القضاء عليهم.

وبسؤال مرحمتي عن وجود مخاطر محتملة من وقوع هجمات ارهابية أخرى في راسك وجابهار وواقع الاوضاع الان فيها، بين مرحمتي أنه في الوقت الحالي لا يوجد اي مشاكل وان الاجواء طبيعيه وان كل العناصر الامنية والعسكرية أصبحت مسيطرة على الوضع والاوضاع طبيعية لافتا الى انه دائما هناك رد من قبل قوات الامن وما يسمى بجيش العدل"هو "جيش الظلم"ان صح التعبير وهم "جيش الشيطان".

وباتصال مباشر مع محسن بور علي احد المصابين من قبل الارهابيين في جابهار وبسؤاله عن كيفيه تعرضه للاصابة ومشاهداته لهذا الهجوم الارهابي قال بور : بحدود الساعه 12:00 مساء دخلت المجموعة الارهابيه في البناء وعبر الدرج صعدوا الى سطح مبنى المعهد الفني وبدأوا بإطلاق النار والرصاص على القوات الأمنية حيث استمرت العملية حتى السادسه صباحا كانت هنالك مبادلات لاطلاق النار بين قوات الامن وبين الارهابيين، وكلما تم الاقتراب منهم كانوا يقومون بالقاء القنابل وتحدث الانفجارات.

ولفت بور علي الى انه خلال حصول الاشتباك بين الارهابيين والقوات الامنية في فترة عدم اطلاق النار خرجت الى الشارع ظنا مني بأن اطلاق النار قد انتهى فأصبت برصاصة.

وكانت قد أعلنت العلاقات العامة في المقر الأمني جنوب شرق التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، مقتل 18 إرهابيًا ومجرمًا مسلحًا في جابهار وراسك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حرس الثورة الإسلامية في إيران أعلن في بيان له عن مقتل 18 إرهابياً ومسلحاً منتسبين إلى الأجهزة الأجنبية خططوا لزعزعة الأمن من خلال مهاجمة بعض الأماكن العامة والعسكرية والشرطة.

وأضاف البيان: نبلغ الشعب الإيراني البطل والنبيل أن عددا من الإرهابيين والأشرار المسلحين التابعين لأجهزة المخابرات الأجنبية، خططوا في الساعات الأولى من اليوم لزعزعة الأمن وحرمان الأهالي من الأمان حيث هاجموا في وقت واحد 5 أماكن عامة وقواعد عسكرية الشرطة في مدينتي جابهار وراسك في محافظة سيستان وبلوشستان.

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