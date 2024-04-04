قلق صهيوني من الردّ الايراني على جريمة الإعتداء على القنصلية الإيرانية بدمشق

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى ان الجنرال عاموس يدلين رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية سابقا قال حرفيا في تصريح للقناه 12 العبرية بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية هذه المرة سترد ويجب علينا ان نكون واعين وأن نكون متحضّرين لهذا الرد، لان هذا الرد سيكون ردا مختلفا، وتوقع عاموس يدلين بان يكون الرد الايراني في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان، يوم غد الجمعة مع احتفال العالم بيوم القدس العالمي.

وبين مراسلنا أن الجنرال الاسرائيلي جلعاد عاموس وهو رئيس مركز الابحاث الامن القومي في كيان الاحتلال الاسرائيلي قال بأنه على الجميع ان يتفهم اليوم باننا لم نعد اقوياء واننااليوم ننتظر بأي لحظه من اللحظات بأن نقع تحت نيران الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل مباشر او غير مباشر، وهذا الامر يدفعنا ان نفهم باننا نبحث اليوم عمن يقدم لنا الحماية بما نصنعه بأيدينا،وهذا في انتقاد واضح لبنيامين نتنياهو ولحكومات الحرب.

وأكد مراسلنا ان جيش الاحتلال الاسرائيلي كان قد اعلن التعبئة العامة في صفوف قواته الجوية وقام باستدعاء ضباط الاحتياط من العاملين في سلاح الجو الاسرائيلي وانهى اجازات غالبية ضباط الجيش واعتبر بانه في حالة استنفار قصوى.

ونوه مراسلنا إلى أن الكثيرون في كيان الاحتلال الاسرائيلي يعتبرون بأن الرد الايراني قادم لا محالة ويتحدثون دائما عن تصريحات الرئيس الايراني وعن تصريحات قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي ويؤكدون بأن هذه التصريحات لم تصدر كتصريحات عابرة وانما ماقاله السيد علي خامنئي والرئيس الإيراني هي تصريحات لها ما بعدها، كما قالت صحيفة ها آريتس العبرية في افتتاحيتها اليوم.

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