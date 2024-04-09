'لا أعياد وغزة تباد' حملة تضامنية مع أهالي غزة للشعور بمعاناتهم

العالم - خاص بالعالم

جملة من المنشورات والتغريدات الداعية إلى التقليل من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر واقتصار المظاهر على صلاة العيد وصلة الرحم تداولها عدد من رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في عدد من الدول تأكيدا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في محنته المُستمرة منذ أكثر من نصف عام.

وفضلا عن اصدار البيانات والدعوات ضمن حملة لا أعياد وغزة تباد تم الإعلان عن حملة رقمية ثانية بعنوان 'زكاتك إغاثة لهم' ترمي لتخصيص زكاة الفطر من أجل إغاثة الأهالي في قطاع غزة المحاصر الذين يُقاومون الجوع والعطش وويلات الحرب بحثا عن مُتنفّس للعيش.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي مجازره في قطاع غزة بحق الفلسطينيين وسط تفاقم حرب التجويع وخاصة في شمال القطاع. فيما تسجل حصيلة العدوان أكثر من مئة الف فلسطيني بين شهيد وجريح.

هذا فضلا عن تدمير الاحتلال في حربه الشعواء وحرب الإبادة الجماعية آلاف المنشآت السكنية والدينية والصحية والتعليمية والأثرية والزراعية والاقتصادية وغيرها.

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