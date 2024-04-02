المندوب الروسي يدعو إلى إدانة أفعال كيان الاحتلال بعد قصفه قنصلية إيران بدمشق

العالم-روسيا

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء حول الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق: "إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الإدانة غير المشروطة للأعمال المتهورة التي تقوم بها إسرائيل، والتي تنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية وحرمة المنشآت الدبلوماسية".

وأضاف أن روسيا تعتبر أنه "من الضروري لجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي تقديم تقييم قانوني موضوعي للعدوان الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط"، موضحا أن إسرائيل "لا تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة فحسب، بل يتجاهل أيضا المبادئ الأساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".

تجدر الإشارة إلى أن طيران الاحتلال قصف يوم الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، و6 مواطنين سوريين.