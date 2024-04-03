السفير الإيراني لدى موسكو يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

العالم - إيران

واجتمع کاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، مع ميخائيل غالوزين، نائب زير الخارجية الروسي، وتناول اللقاء طیفا واسعا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين إيران وروسيا على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

وأكد الجانبان خلال تبادلهما وجهات النظر حول آخر التطورات في منطقة جنوب القوقاز، على فائدة استمرار الجهود الجماعية في سبيل تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشددا على ضرورة حلّ القضايا القائمة من خلال مشاركة وتعاون دول المنطقة، مؤكدين أنّ حضور الجهات الخارجية لا يمكن أن يُساهم في تحقيق السلام والأمن المستدامين.

وخلال هذا اللقاء شرح السفير الإيراني آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي نفّذه الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية بدمشق، مثمّنا التحرك السريع لوزارة الخارجية الروسية في إدانة هذه الجريمة.