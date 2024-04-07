أبرز المواضيع التي ناقشها وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى المؤتمر الصحفي ما بين وزير الخارجية الايراني ونظيره العماني حيث تطرق حديثهما الى القضية الفلسطينية الاهم متفقين على وجوب اجراء ما يلزم من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن وزير الخارجيه الايراني أكد من جانبه بوجوب وقوف كافة الدول الاسلامية في مواجهة العدوان الصهيوني على قطاع غزة مؤكدا بأن العملية الارهابية على القنصليه الايرانيه تشكل عدوانا آخر للإحتلال الصهيوني والذي يريد من خلالها الدخول في حرب اكبر.

ونوه مراسلنا الى لقاء عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله ورئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان بعد ظهر اليوم الأحد، في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مسقط.

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين امير عبداللهيان إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات رسمية مع كبار المسؤولين العمانيين.

ووصل وزير الخارجية الإيراني"حسين أميرعبداللهيان" والوفد المرافق له إلى مطار مسقط، حيث كان في استقباله مسؤولون من وزارة الخارجية العمانية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية وموظفي السفارة.

ويذكر أنّ وزير الخارجية الإيراني، يزور مسقط على رأس وفد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصةً الوضع في غزة.

و من أهم أهداف زيارة أمير عبد اللهيان إلى عمان ، إجراء المحادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا المتعلقة بتنمية التعاون المشترك خاصة في مجال زيادة التبادلات التجارية ودراسة أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وتعد سلطنة عمان من أهم الشركاء الاقتصاديين والسياسيين للجمهورية الإسلامية في المنطقة لسنوات عديدة، وقد حولت العلاقات الاستراتيجية بين طهران ومسقط، البلدين إلى صديقين موثوقين.

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