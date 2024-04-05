كبار المسؤولين الباكستانيين: يوم القدس العالمي هو تجديد للعهد مع فلسطين

العالم - باکستان

ونشر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد، صباح اليوم الجمعة رسالة لـ "محمد شهباز شريف" بمناسبة يوم القدس العالمي.

ووجه "شهباز شريف" التحية لشهداء غزة وطالب المجتمع الدولي بإنهاء صمته تجاه الإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد إسرائيل وقال: إنها حقيقة بديهية أن إسرائيل الغاصبة فرضت على الشعب الفلسطيني وبداية هذا الأمر قصة حزينة لم تكن في 7 أكتوبر 2023، بل منذ أكثر من 7 عقود.

وقال: يحتفل الشعب الباكستاني، ومعه الدول الإسلامية الأخرى، اليوم وفي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، دعمًا لإخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين، بيوم القدس العالمي وفي هذا اليوم، بينما تجدد حكومة باكستان التزامها بتطلعات الشعب الفلسطيني فإنها تدين استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأضاف رئيس وزراء باكستان أن بلاده لا تزال ملتزمة بتشكيل دولة فلسطينية مستقلة وحرة، على أن تكون وفق حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وقال مخاطبا شعب باكستان: إن اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك هو اليوم الذي أعلنت فيه باكستان استقلالها الرسمي، لذا أطلب من شعبي أن تتذكر الفلسطينيين بينما تدعو من أجل الرخاء والأمن والعزّة للبلاد وشعبها.

كما قال رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية "سردار أياز صادق"، في رسالته بمناسبة يوم القدس العالمي: إن البرلمان إلى جانب حكومة وشعب باكستان، يقف بقوة إلى جانب الفلسطينيين ويدعمهم بالكامل في كفاحهم ضد کیان الاحتلال الإسرائيلي.