عشائر غزة تنفي اتهامها حماس بالمسؤولية عن الكارثة الإنسانية في القطاع

العالم - فلسطين

قال المصري، في تصريح لموقع "العربي الجديد"، إن "هذا البيان مزور"، مشدداً على أنه "ليست للعشائر علاقة بهذا البيان". وأضاف أن "من يروج مثل هذه البيانات هو الاحتلال وبعض أعوانه".

وتابع أنه "جرى ترويج بعض البيانات باسم العشائر في الفترة الأخيرة لخلق نوع من الفوضى في المجتمع الفلسطيني".

ولفت إلى أن هذه البيانات صيغتها مجهولة وغير منسوبة لأي شخصية عشائرية. وأكد أن مكونات العشائر في قطاع غزة مكونات معروفة وهي مكونات وطنية وغير محسوبة على أي جهة سياسية.

وكانت فضائية القاهرة الإخبارية بثت بياناً منسوباً لعشائر غزة تتهم فيه حركة حماس بما أسمته الوضع الكارثي في القطاع واعتراض دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح البري.