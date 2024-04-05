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في يوم القدس العالمي

شاهد.. الاحتلال يمنع المصلين من الوصول للقدس والمسجد الأقصى

الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان خلال هذا اليوم والجمعة الاخيرة من شهر رمضان ويوم القدس العالمي ان يتوجه الالاف الى مدينة القدس المحتلة للصلاة في المسجد الاقصى المبارك.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان الالاف من بيت لحم والخليل توجهوا منذ ساعات الصباح الاولى للمعبر الشمالي لبيت لحم ولكنهم اصطدموا باجراءات الاحتلال المشددة والتي حالت دون وصول اعداد كبيرة منهم الى مدينة القدس.

واضاف ان الاحتلال اشترطت ان يبلغ عمر النساء اكثر من 50 عاما والرجال فوق 55 عاما بشرط حصولهما على تصريح للدخول وبطاقة ممغنطة عاما وعدم وجود مانع امني لدخولهم، مشيرا الى ان هذه الشروط ادت الى تراجع اعداد المصليين الذي ياتوا من الضفة الغربية الى القدس المحتلة.

وتابع انه رغم هذه الشروط التي وضعها الاحتلال توافد الاطفال والمسنين وكبار في العمر حاولوا الدخول للاداء الصلاة في المسجد الاقصى.

المزيد بالفيديو المرفق..

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