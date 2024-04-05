شاهد.. الاحتلال يمنع المصلين من الوصول للقدس والمسجد الأقصى

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان الالاف من بيت لحم والخليل توجهوا منذ ساعات الصباح الاولى للمعبر الشمالي لبيت لحم ولكنهم اصطدموا باجراءات الاحتلال المشددة والتي حالت دون وصول اعداد كبيرة منهم الى مدينة القدس.

واضاف ان الاحتلال اشترطت ان يبلغ عمر النساء اكثر من 50 عاما والرجال فوق 55 عاما بشرط حصولهما على تصريح للدخول وبطاقة ممغنطة عاما وعدم وجود مانع امني لدخولهم، مشيرا الى ان هذه الشروط ادت الى تراجع اعداد المصليين الذي ياتوا من الضفة الغربية الى القدس المحتلة.

وتابع انه رغم هذه الشروط التي وضعها الاحتلال توافد الاطفال والمسنين وكبار في العمر حاولوا الدخول للاداء الصلاة في المسجد الاقصى.

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