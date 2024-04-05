ايران.. أكثر من 1000 مدينة وبلدة تشارك في مسيرات يوم القدس

العالم - مراسلون

تحت شعار 'من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار' إنطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وأكثر من الف مدينة وبلدة في أنحاء إيران، بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير، رفع المشاركون فيها شعارات تندد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي مرددين هتافات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.

وقال أحد المتظاهرين في العاصمة طهران:"نحن في هذا العام كالسنوات الماضية جئنا نشارك في مراسم يوم القدس العالمي ونقول لاهالي غزة ان الشعب الايراني معكم قلباً و قالباً ونقول لابطال المقاومة اننا وحتی آخر قطرة من دمنا سندافع عن بيت المقدس".

وقال مواطن ايراني:"انا وعائلتي نشارك في مسيرة يوم القدس العالمي وان شاء الله سنكون قريباً في القدس".

وتزامناً مع مسيرات يوم القدس العالمي شيع الايرانيون جثامين شهداء طريق القدس السبعة الذين استشهدوا جراء العدوان الاسرائيلي الارهابي على قسم الشؤون القنصلية الإيرانية في دمشق من ميدان فردوسي إلى جامعة طهران.

وقالت سيدة ايرانية:"ان الدفاع عن المظلوم فريضة واجبة في الاسلام وهو أقل مايمكن ان نفعله من اجل الشعب الفلسطيني فنحن نعلم اطفالنا طريق الحرية".

المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي رفعوا صوراً للقدس الشريف وشهداء جبهة المقاومة اضافة الى أعلام فلسطين ونادوا بضرورة نصرة أهالي غزة و رفع الظلم عنهم وحمايتهم.

جميع شعوب العالم اليوم تطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول الاسلامي بخطط عملية نحو استيفاء جميع خطط الفلسطينيين المنتهكة وانهاء جرائم كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية.