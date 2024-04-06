يوم القدس العالمي وطوفان الأحرار ورسائل قادة المقاومة

العالم – مع الحدث

ماذا عن التهيب الإسرائيلي مما ينتظره من رد إيراني حاسم بعد تأكيد قائد الثورة الإسلامية على معاقبة الكيان؟

هل رسائل قادة المقاومة في هذا اليوم واضحة الدلالات لجهة وحدة ساحاتها والاستمرار في مواجهة العدوان؟

ما أهمية كلام الأمين العام لحزب الله بأن ما حصل من اعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق مفصل له ما قبله وما بعده.. والرد الإيراني آت لا محاله؟

ماذا عن تأكيده أن محور المقاومة في هذه الحرب ذاهب إلى النصر ولا خيار أمام نتنياهو سوى وقف الحرب؟

ماذا عن تأكيده أيضا أن المقاومة في لبنان لا تخشى حرباً وهي على أتم الجهوزية وإذا أرادوها "يلا هلا و مرحبا"؟

وتستضيف هذه الحلقة في الإستوديو ببيروت الأكاديمي والباحث السياسي د.طلال عتريسي ومن رام الله الباحث بالشؤون الإسرائيلية د.سعد نمر.

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