وزارة قضاء كيان الاحتلال تتعرض لاختراق إلكتروني

العالم - الاحتلال

وأكدت وزارة العدل لحكومة الاحتلال الاسرائيلي حدوث تسريب إلكتروني واسع النطاق، وقد شملت رسائل بريد إلكتروني.

وفيما يبدو أنها لا تحتوي على وثائق سرية، ولكن هناك وثائق تنتهك قانون حماية الخصوصية، بحسب ما نقلت الصحيفة.

من جانبها، قالت الوزارة في بيان أنه "تم إبلاغ السلطات المعنية بالمشكلة على الفور، ومنذ ساعات الصباح يقوم المختصون بالتحقق من الحدث وتداعياته".

وفيما أشارت الصحيفة إلى تخوفات في تل أبيب من مسؤولية إيران عن هذا الهجوم؛ لتزامنه مع "يوم القدس العالمي" الذي تحييه طهران و العديد من دول العالم سنوياً، وبعد أيام من الاعتداء الذي شنه الاحتلال على مبنى تابع للقنصلية الإيرانية في سوريا.