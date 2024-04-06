مسيرة في تونس تخترق صمت العالم ازاء جرائم الاحتلال في غزة

العالم - مراسلون

اخترقت الهتافات، صمت العالم تجاه ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم في غزة، هتافات تنطلق من العاصمة تونس في مسيرة يوم القدس العالمي، مسيرة شعبية شاركت فيها أحزاب ومنظمات رفعت شعارات مناصرة للمقاومة ومنددة بالعدوان الصهيوني.

وقال سمير الشفي وهو امين عام مساعد باتحاد الشغل:"تتزامن هذه المسيرة مع يوم القدس العالمي الذي نعتقد ان كل ايام السنة لابد ان تتحول الی نضال مستمر من أجل اماطة اللثام عن هذا النظام السرطاني".

المسيرة جابت شوارع العاصمة تونس حيث هتف المتظاهرون دعما للمقاومة الفلسطينية واعتبروا ان ذكرى يوم القدس الذي اقره الإمام الخميني رحمه الله حملت دلالات عدة اعادت عبر طوفان الأقصى رسم طريق النصر في فلسطين.

وقال رئيس الرابطة التونسية للتسامح، صلاح الدين المصري:"طوفان الاقصی هو اثبات جديد لخيارات يوم القدس العالمي من عام 79 خيار المقاومة المسلحة التي تؤدي الی زوال الكيان الصهيوني وزوال جميع أشكال الاحتلال. طوفان الاقصی كذلك هو تثبيت ان امتنا العربية والاسلامية خزان عطاء وتضحية ويكفي ان تجد قادة حتی تنتصر".

المتظاهرون في يوم القدس اكدوا ان المقاومة المسلحة السبيل الوحيد لاستعادة الارض المحتلة وتحرير القدس عاصمة ابدية لفلسطين.

وقال القيادي بحركة الشعب، المنصف بوزازي لقناة العالم:"الشوارع اليوم في كل العواصم العربية والدولية هي التي غيرت موازين القوی. اليوم الادارة الاميركية وكل حلفاء الكيان الصهيوني في مأزق تاريخي. الشارع وحناجر واصوات الناس اليوم تغير موازين القوی لصالح المقاومة وتحرير فلسطين".

لن يتوقف حراك الشارع التونسي اسنادا للمقاومة الفلسطينية. أصوات الجماهير الهادرة في ذكری يوم القدس العالمي اثبات جديد علی ان دماء الشهداء من أجل فلسطين لن تجف حتی يصبح الكيان المحتل، آثاراً بعد عين.