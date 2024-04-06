جرائم الاحتلال مستمرة لليوم 183 في غزة بعشرات الشهداء

العالم - فلسطين

ارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٥٤ شهيدا و ٨٢ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣٠٩١ شهيد و ٧٥٧٥٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ونفذت طائرات اسرائيلية غارات جوية استهدفت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في حي الامل والأجزاء الغربية من خان يونس.

وأصيبت مواطنة برصاص الإحتلال بعد إستهدافها من قناصة الاحتلال المتمركزة على السياج الحدودي شرق بلدة الفخاري شرقي خانيونس.



وتركز العدوان على وسط قطاع غزة ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية شمال بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

وانتشل مسعفون شهيدين من المغراقة شمالي النصيرات وسط القطاع في القصف المدفعي المستمر على المنطقة.

وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات من النازحين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الشرفا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واطلقت زوارق الاحتلال قذائفها بشكل متقطع على شواطئ دير البلح وسط القطاع

واصيب سبعة مواطنين جراء إطلاق النار عليهم قرب دوار الكويت جنوبي مدينة غزة نقلوا على اثرها لمشفى كمال عدوان بجباليا لتلقى العلاج.

وارتقى شهداء في قصف الطيران الحربي الاسرائيلي منزلاً يعود لعائلة "منصور" في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة.