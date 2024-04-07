المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في "إيلات"

العالم - العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها، صباح اليوم الأحد، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وتأتي عمليات المقاومة "استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال"، واستمراراً لنهجها في مقاومته، ونصرةً لأهل غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين العُزّل من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

وأكدت المقاومة استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".

وأمس، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها، مصافي النفط في حيفا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

ويوم الأربعاء الفائت، أعلنت المقاومة الإسلامية ضرب مجاهديها هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، كما أعلنت ضربها هدفاً حيوياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة السلاح المناسب.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تستمر في ردها على مجازر كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وذلك باستهدافها مطارات وموانئ الاحتلال في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن كانت قد وجّهت ضربات واستهدافات قوية ونوعية لقواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا.