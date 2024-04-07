شاهد.. جيش الإحتلال يعلن حصيلة خسائره البشرية منذ 7 أكتوبر

العالم - خاص بالعالم

الجيش الإسرائيلي نشر معطيات حول الحرب في قطاع غزة ، منذ السابع من أكتوبر ستمائة واربعة من الضباط والجنود قتلوا في غزة 260 منهم منذ الحرب البرية، 20 من هؤلاء قتلوا بنيران صديقة 3188 جنديا أصيبوا بجراح متفاوتة ، ارقام مرعبة بالنسبة لكيان لا يتجاوز عدد سكانه السبعة ملايين إسرائيلي.

وقال عصمت منصور الخبير بالشأن الإسرائيلي:مع التحفظ على هذه الارقام والمعطيات لانها من طرف واحد لانه حتى هذه الارقام التي تقدمها"اسرائيل" تثبت ان هذه المواجهة لم ولن تحسب لصالح الاحتلال فهو دمر وقتل واعدم ولم يترك شيئا لم يستهدفه في قطاع غزة ولكنه مع ذلك لم يحقق اي اهداف سياسية ولم يغير من موازين القوى".

الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن المعطيات المتعلقة بجانبه دون ذكر اعداد الشهداء والجرحى في الجانب الفلسطيني، بالنسبة للفلسطينيين الذين مازالوا يصفون الحرب الإسرائيلية بحرب الإبادة فعدد الشهداء الظاهر حتى اللحظة تجاوز 33 الف شهيد واكثر من 470 الف شهيد، ورغم هذه الأرقام المذهلة للغزيين الذين لا يتجاوز عددهم المليونين وثلاثمائة الف نسمة الا انهم مازالوا متمترسين فوق ارضهم ويبحثون عن عودة الى بيوتهم التي نزحوا منها لا الى الهروب خارج الحدود

وقال اشرف عكة الكاتب والمحلل السياسي:"فشل عملية الاحتلال العسكرية البرية في قطاع غزة يبين ان هذا العدو الصهيوني يعيش أزمة مركبة ستلقي بظلالها على الوضع الداخلي في "اسرائيل" ولها مفاعيلها الداخلية التي تشكل بالضرورة انفجارا سياسيا داخل الكيان الاسرائيلي".

الاحتلال الإسرائيلي في معطياته التي يكشفها يثبت ان المعركة كانت في السابع من أكتوبر تختلف عما قبل ذلك.

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