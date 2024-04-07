خزعبلات نتنياهو لوقف العدوان على غزة

العالم - الإحتلال

واشترط نتنياهو في كلمة بمستهل اجتماع لحكومته، أن يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "اليوم نحتفل بمرور ستة أشهر على بداية الحرب"، مدعيا أن هناك "إنجازات عظيمة للحرب، تتمثل في القضاء على 19 من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس، من بينهم قادة كبار".

وتابع: "جرى قتل وجرح واعتقال عدد كبير من عناصر حماس، وقمنا بتطهير مستشفى الشفاء بغزة، والعديد من مقار المخربين الأخرى، ودمرنا مصانع إنتاج الصواريخ والأسلحة والذخائر، ونواصل تدمير الأنفاق تحت الأرض بشكل منهجي".

وأردف قائلا: "نحن على بعد خطوة واحدة من النصر، لكن الثمن الذي دفعناه مؤلم ومفجع"، في إشارة إلى مقتل 604 ضباط وجنود إسرائيليين منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشار نتنياهو إلى أن حركة حماس لا تزال "تحتجز 133 من المختطفين، وقد قمنا حتى الآن بإعادة 123 منهم، ونحن ملتزمون بإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم".

وذكر أن حكومته أوضحت للمجتمع الدولي أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين، وهذه هي سياستنا، وأنا أرحب بحقيقة أن إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن أوضحت قبل بضعة أيام، أن هذا لا يزال هو موقفها أيضا".

وزعم نتنياهو أن "إسرائيل ليست هي التي تمنع التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، لكن حماس تمنع التوصل إلى صفقة، من خلال مطالبها المتطرفة بوقف الحرب".

وتابع: "تأمل حماس أن يؤدي الضغط من الخارج والداخل إلى استسلام إسرائيل لهذه المطالب المتطرفة، وهذا لن يحدث".

وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى صفقة، لكنها غير مستعدة للرضوخ"، مضيفا أنه "بدلا من توجيه الضغوط الدولية إلى إسرائيل، التي لن تؤدي إلا إلى تشديد حماس لمواقفها، ينبغي توجيه ضغوط المجتمع الدولي ضد حماس، وهذا يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين".

وتتزامن تصريحات نتنياهو مع استئناف مفاوضات الهدنة بين تل أبيب و"حماس" في القاهرة، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن "مصادر مصرية رفيعة المستوى، السبت.

وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، المستمرة حاليا، إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين "إسرائيل" و"حماس"، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

ويحتجز الاحتلال في سجونه ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما يقدر وجود نحو 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حركة "حماس" مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.