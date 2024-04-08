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شاهد ..خطيب المسجد النبوي يتجاهل غزة ويحذر من 'المظاهرات'..

الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تجاهل إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير الدعاء لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي منذ ستة شهور.

العالم- السعودية

وفي دعاء التهجد بقيام ليلة الخامس والعشرين من رمضان، دعا البدير "اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من النزاعات والصراعات والحروب والثورات والمظاهرات".

وكرر البدير دعاءه "اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن والحروب والثورات والمظاهرات".

وتجاهل الشيخ البدير التطرق لقطاع غزة في دعائه الذي استمر ست دقائق، في حين دعا أئمة آخرون في الحرم النبوي والمكي لأهالي غزة بالفرج والخلاص من الحرب.

وكان الشيخ البدير ذاته دعا لأهالي قطاع غزة عدة مرات خلال شهر رمضان الحالي.

وأثار تجاهل الشيخ البدير الدعاء لأهالي قطاع غزة، في الوقت الذي حذر فيه من المظاهرات جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ناشطون إن تحذير البدير يأتي في الوقت الذي تشهد فيه دول عربية مظاهرات ضد العدوان على غزة، واتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، وليس ضد الأنظمة الحاكمة، أو للمطالبة بالثورات والانقلابات.

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