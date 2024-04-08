السفير الإيراني في موسكو : أمريكا باتت رهينة تل أبيب

العالم - ايران

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في موسكو حول ذكرى "يوم القدس العالمي وتطورات الأحداث في غزة" بحضور سفيري سوريا وفلسطين وخبراء روس مسلمين ومسيحيين، انتقد "جلالي" اداء المنظمات والتجمعات الدولية لعدم اتخاذها خطوات تفضي الى وقف جرائم الکیان الصهيوني في فلسطين.

وأضاف، أن "الأميركيین باتوا رهائن لدى الکیان الإسرائيلي وخاضعین بالكامل لقراراته".

واعتبر السفير الإيراني في موسكو، تعامل واشنطن مع هجوم تل أبيب على القنصلية الإيرانية في دمشق، مثالا للسلوك القائم على معايير مزدوجة، وصرح : لقد تعرض مكان دبلوماسي لعدوان صهيوني، لكن الأميركيين ليسوا على استعداد لإصدار قرار أو حتى بيان ادانة في مجلس الأمن.

وحول رد فعل إيران على هذا الهجوم الذي شنه الکیان الصهيوني مستهدفا القنصلية الإيرانية في دمشق، قال جلالي : وفقا لتصريح رئيس أركان القوات المسلحة في بلادنا، فإن المبادرة ستكون بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإيران هي التي ستحدد متى وأين وكيف يتم هذا الرد.

واعتبر السفير الإيراني، القضية الفلسطينية هي القضية المهمة الأولى للعالم وقال : على دول العالم أن تتوصل إلى قرارات مشتركة لوقف جرائم تل أبيب؛ مشيرا الى الاجتماع المرتقب لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين، ومعربا عن أمله في أن يؤدي هذا الاجتماع إلى حل عملي لوقف جرائم الصهاينة والتوصل الى حل عادل لمصلحة الشعب الفلسطيني.