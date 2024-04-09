شاهد.. الاحتلال يواصل التصعيد بالضفة ويشن حملة اقتحامات

العالم - مراسلون

واوضحت مراسلتنا ان الاحتلال اقتحم فجر اليوم مخيم الامعري في مدينة رام الله وداهم منازل المواطنيين وقام بحملة تفتيش كما اعتقل عددا من المواطنيين، كما اعتدى على المحال التجارية والمعالم الرئيسية به.

واضافت انه صباح اليوم اقتحم المحور الغربي والجنوبي لمدينة طولكرم، حيث اقتحمت اليات الاحتلال المدينة خلال 24 ساعة والاقتحام الثاني اقتحمت عدة احياء بمدينة طولكرم واقتحم جنود الاحتلال عدد من منازل المواطنيين وتم اعتقال 7 فلسطينيين بالاضافة الى التحقيقات الميدانية ومن ثم اطلق سراحهم.

وفي مدينة نابلس قالت ان صباح اليوم نفذ جيش الاحتلال اقتحاما للمدينة من المحور الشرقي باتجاه المنطقة الشرقية، كما واصيب شابا فلسطينيا في ميخم بلاطة.

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