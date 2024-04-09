شاهد ..عدد الجنود الجرحى الذين دخلوا إلى مراكز 'التأهيل ضعف ما أعلن عنه الجيش

العالم – خاص بالعالم

نائبة رئيس قسم التأهيل بوزارة حرب الاحتلال تسيبي فيلدمان قالت في تصريح لها مع مواقع عبرية، إنه من المحتل دخول20 ألف جريح جديد من جنود الاحتلال، حتى نهاية العام الحالي.



وكشفت تقارير عبرية، أن أكثر من ستة الف ثمانمئة جريح دخل إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب منذ السابع من أكتوبر، موضحةً أن هذا الرقم ضعف الرقم الذي أعلن عنه جيش الاحتلال وهو ثلاثة الف ومئتين واثنين جريح.

المسؤولة الاسرائيلية اشارت إلى أن العاملين بقسم إعادة التأهيل يأتون إلى الجرحى في المستشفيات؛ لمساعدتهم في ممارسة حقوقهم حسب قولها مضيفة ان أي شخص يدخل غرفة الطوارئ أو يعالَج في المستشفى، يتم زيارته ومساعدته من قبل وزارة الحرب .



ونظّم قسم إعادة التأهيل، بالتعاون مع منظمة المعاقين بجيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة تدعو المصابين والجرحى إلى أن يحصلوا على هذه المساعدة الخاصة بإعادة التأهيل وفحص حقوقهم، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك.

وفي الأسابيع الأخيرة، وظف قسم إعادة التأهيل أكثر من اربعمئة معالج نفسي عاطفي ضمن النظام.



وأوضحت التقارير أن واحد وسبعين بالمئة من الجنود الذين دخلوا إلى مراكز إعادة التأهيل كانوا من جنود الاحتياط. وان واحد وخمسين بالمئة منهم أقل من ثلاثين عاماً.

وكشفت أنه منذ اندلاع الحرب، يدخل أكثر من 1200 جريح جديد كل شهر وان اثنين واربعين بالمئة يعانون من إصابات تتعلق بالأطراف

هذا وكانت صحف عربية كشفت في تقارير وتصريحات من رئيس قسم الصحة النفسية في جيش الاحتلال لوسيان ليئور، أن الجيش يواجه أكبر مشكلة في الصحة النفسية لدى جنوده منذ السابعينات.

وأوضحت أن أكثر من ألف جندي احتاجوا لعلاجات مكثفة بسبب عوارض الصدمة وسط توقعات بأن يصل بعد الحرب عدد أكبر من الجنود لطلب العلاج النفسي.

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