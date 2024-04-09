إرتفاع عمليات المقاومة في الضفة .. القلق داخل كيان الاحتلال من الرد الإيراني

العالم – بانوراما

وأوقعت المقاومة قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم، ما أدى الى إصابة أحد الجنود بجروح. وتصدت المقاومة الفلسطينية لاقتحام قوات الإحتلال لمخيم بلاطة والمنطقة الشرقية لمدينة نابلس؛ واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة. وعقب هذه الحادثة، دفع جيش الإحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية اقتحمت مدينة نابلس باتجاه مخيم بلاطة. ويكشف خبراء ومتابعون أن الاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية تكشف عن استراتيجية جدية وحقيقية لتصعيد المواجهة وأن ذلك يبدو واضحا من العمليات النوعية واتساع المواجهة مع قوات الاحتلال.

وفي هذا القسم يستضيف البرنامج مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي وكذلك من رام الله الخبير في الشؤون الاسرائيلية د.أشرف عكة.. وتحاورهم هذه الأسئلة:

- هل يمكن إرجاع تزامن العمليات وارتفاع وتيرتها في الضفة المحتلة مع العدوان المستمر في غزة إلى محاولة المقاومة في الضفة إلى تخفيف الضغط عن غزة؟

- هل هناك تنسيق ميداني فيما بين فصائل المقاومة في الضفة وغزة؟

- التنسيق الأمني من قبل السلطة الفلسطينية مع الاحتلال ما هو مدى تأثيره على سير العمليات في الضفة المحتلة؟

- السلطة اشتكت في الآونة الأخيرة من تدخل خارجي هدفه إشعال الضفة.. كيف تقيمون عمل هذه السلطة وتناغمها مع مخططات الاحتلال لقمع أي عمل مقاوم في الضفة؟

- إلى أي مدى يمكن للعمليات في الضفة أن تربك حسابات الاحتلال لاسيما أنه ثبت أن هناك حاضنة شعبية تؤيد بل تدعم هذه العمليات؟

- إذا استمرت العمليات على هذا النحو التصعيدي وفي ظل تعنت الاحتلال ورفضه لأي هدنة في غزة هل تتوقعون انتفاضة قريبة في الضفة؟

وفي القسم الثاني.. تسود حالة من القلق والارتباك في الداخل الاسرائيلي حول طبيعة الرد الإيراني على الاستهداف الذي قام به العدو الاسرائيلي للقسم القنصلي من السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق؛ وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد استدعى مؤخرا جنودا احتياطيين لتعزيز الدفاعات الجوية، كما أعلن إلغاء جميع الإجازات لوحداته القتالية؛ تأهبا لرد إيراني محتمل.

وفي هذا القسم يستضيف البرنامج من مدينة بلفاست الأكاديمي والخبير في الشؤون الفلسطينية والدولية د.صائب شعث.. وتحاوره هذه الاسئلة:

- الرد الإيراني خلق بلبلة داخل أروقة الحكم والمجتمع في الكيان، ما هو تعليقكم؟

- برأيكم ماهي طبيعة الرد الإيراني هل سيكتفي بضرب مواقع استراتيجية في الكيان أم أنه سيكون أكثر شمولا ويستهدف أهداف خارج الكيان؟

- حالة الهلع والهجوم على المتاجر وفتح الملاجئ كلها إشارات على حالة الإرباك التي يعاني منها الكيان، ما هو تعليقكم؟

- لماذا تطالب بعض الدول الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة طهران بضبط النفس ولم تطالب الكيان بتجنب ارتكاب مثل هذه الحماقة؟

- وزير الخارجية الإيراني قال بالأمس من دمشق إن الاعتداء تم بمسيرات أميركية هل يعني هذا أن الرد ربما يشمل مصالح أميركية في المنطقة؟

- محاولة جر إيران للدخول في مواجهة مع الكيان في هذا الوقت تحديدا يراها البعض محاولة يائسة من نتنياهو للهروب للأمام وتجنب المحاكمة فما هو رأيكم؟

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