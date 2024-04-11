عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة جراء غارات الإحتلال الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازره في قطاع غزة، تركزت الاشتباكات والمعارك والقصف في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث استشهد 27 فلسطينيا في استهداف طيران الاحتلال منزلا في المخيم . كما واندلعت معارك واشتباكات تركزت بمنطقة جسر وادي غزة شمال النصيرات.

هذا واستشهد23 فلسطينيا وأصيب العشرات، في غارة شنها طيران الاحتلال على تجمع للجان الشعبية المسؤولة عن تأمين نقل المساعدات عند دوار الكويت في مدينة غزة.

كما ارتقى شهداء في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

وأفادت مصادر محلية باستهداف طائرات الاحتلال عمارة سكنية في منطقة أرض الشنطي شمال غرب مدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استشهد ستة اشخاص وجرح آخرين في قصف لمدفعية الاحتلال استهدف سوق فراس الشعبي بمدينة غزة.

و جنوبي مدينة غزة استشهد شخصان في قصف على منزل لعائلة البطش في حي تل الهوى .فيما استشهد شخصان على الأقل وإصيب اثنان آخران إثر استهداف الطيران العسكري الإسرائيلي منزلا في مخيم جباليا.

هذا و أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن ثلاثة و ستين شهيدا، و خمسة و أربعين مصابا آخرين جراء العدوان الإسرائيلي وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33545 شهيدا، و76094 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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