الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠٢٤
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة العراقية تعلن استهداف مصافي نفط الإحتلال في حيفا

المقاومة العراقية تعلن استهداف مصافي نفط الإحتلال في حيفا
الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها ميناء حيفا النفطي  بطائرتين مسيّرتين ، مؤكدة استمرار المقاومة “في دكّ معاقل الأعداء”.

العالم - فلسطين

في ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2024 ، ميناء حيفا النفطي بأراضينا المحتلة ، بطائرتين مسيّرتين ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

المقاومة الإسلامية في العراق

الأربعاء ١ – شوال – ١٤٤٥ هـ

روابط ذات صلة

إغلاق البعثة الدبلوماسية للكيان الصهيوني في المغرب

قائدالثورة الإسلامية: الكيان الصهيوني سيعاقب على جريمته ضد قنصليتنا في دمشق