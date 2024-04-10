المقاومة العراقية تعلن استهداف مصافي نفط الإحتلال في حيفا

العالم - فلسطين

في ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2024 ، ميناء حيفا النفطي بأراضينا المحتلة ، بطائرتين مسيّرتين ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

المقاومة الإسلامية في العراق

الأربعاء ١ – شوال – ١٤٤٥ هـ