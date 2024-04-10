اهالي جنوب لبنان يوجهون رسالة تحدي للاحتلال في عيد الفطر

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان المظهر الذي يمكن ان يعكس الصورة الحقيقية في القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة جنوب لبنان هي كثافة المواطنين الذين اتو الى قراهم ليؤدوا صلاة عيد الفطر في المساجد الامامية خاصة في مناطق مارون الراس وعيتا الشعب وكفركلا والعديسي وحولا ومعظم القرى المواجهة لمواقع الاحتلال.

واضاف مراسل العالم ان المواطنين قاموا بزيارة مقابر الشهداء ،خاصة في بلدة عيترون، بشكل كثيف وذلك تحديا لكل مظاهر التهديد والمخاطر التي يعيشها اليوم ابناء الجنوب ورسالة واضحة للاحتلال بان عيد الفطر مقترن بآمال عيد الانتصار.

واكد ان هذا المظهر يعكس صورة حقيقية عن صمود وتمسك ابناء الجنوب والقرى الحدودية بارضهم وهذا ما لم يراه الاسرائيلي في الجانب الآخر في الشمال الفلسطيني حيث المستوطنات الخاولية والخالية من كل المستوطنين والتي باتت ثكنات عسكرية ودشم محصنة يختبئ فيها جنود الاحتلال.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..