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أردوغان لهنية: إسرائيل ستحاسب على جرائمها في المحاكم

أردوغان لهنية: إسرائيل ستحاسب على جرائمها في المحاكم
الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محادثة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن "إسرائيل" ستحاسب أمام المحكمة على جرائمها بالتأكيد.

العالم-تركيا

وجاء في بيان إدارة الرئيس التركي يوم الأربعاء: "الرئيس أردوغان قال في محادثة (مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية) إن إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام المحكمة على الجرائم التي ارتكبتها تل أبيب ضد الإنسانية".

وقدم أردوغان تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بوفاة 6 من أبنائه وأحفاده في قصف صهيوني على غزة.

في وقت سابق من اليوم إن ثلاثة من أبناء هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده استشهدوا في قصف صهيوني استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وأكد هنية أن دماء أبنائه وأحفاده الذين استشهدوا بقصف صهيوني على غزة هي "تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى".

وصرح هنية تعقيبا على استشهاد 3 من أبنائه و3 من أحفاده بالقصف الصهيوني: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.. بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

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