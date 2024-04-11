مسيرة آرش-2 ؛ المسيرة الانتحارية الأقصى مدى في العالم!

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وتعتبر المسيرة الانتحارية آرش-2 التي يبلغ مداها 2000 كيلومتر صاحبة أقصى مدى بين المسيرات في العالم. ويوجد نموذج أصغر لهذه المسيرة ويسمى آرش-1 بمدى يصل إلى 150 كم، وهي مصممة لمهاجمة الأهداف القريبة في ساحة المعركة. وفي الواقع، المسيرة الانتحارية آرش-2 هي نسخة مطورة ومحسنة من آرش-1.



وقد تم الكشف عن مسيرة آرش-2 واستخدامها لأول مرة في مناورة الجيش للمسيرات في 7 كانون الثاني \ يناير 2021. وفي هذه المناورة، انطلقت هذه المسيرة من ساحل مكران ، وبعد قطع مسافة 1400 كيلومتر تقريباً، أصابت هدفها في المنطقة العامة للمناورة بمحافظة سمنان وسط إيران.



ومن الناحية الظاهرية تبدو مسيرة آرش-2 متطابقة مع مسيرة كيان-2 ولها جناح مثلثي، حيث يكمن الاختلاف الرئيسي بين هاتين المسيرتين في محركهما، فتستخدم كيان محركاً نفاثاً وتستخدم آرش محركاً مكبسياً. وقد كان لهذا الاختلاف في المحرك تأثير كبير على مداها.

المسيرة كيان-2 بمحرك نفاث

حتى الآن، تم إطلاق آرش-2 في المناورات بواسطة نوعين من أجهزة الإطلاق. أحدهما هو قاذفة Jeto المتوفرة بسهولة مثل كرار والأخرة هي قاذفات الصناديق التي يمكن وضعها في الجزء الخلفي من الشاحنة، حيث سيجعل وجود قاذفات الصناديق من الصعب التعرف على هذه المسيرة، وإلى جانب الحركة العالية لحامله، مما سيزيد من قدرتها على البقاء.

إطلاق مسيرة آرش-2 من قاذفة الصندوق (يمين الصورة) ومن قاذف JETO (يسار الصورة)

وقد شوهدت مسيرة آرش-2 على حاملة المسيرات للجيش في تموز \ يوليو 2022. لذلك، فإن القدرة على استخدامها كمضادة للسفن والهجوم من البحر إلى الشاطئ هي إمكانية متاحة بالنسبة آرش.



وخلال معرض إنجازات الجيش 2022، شوهدت المسيرة آرش-2 المدمرة وهي مُجهزة بمُعقّب يعمل بالأشعة تحت الحمراء والكهروضوئي، مما يمنح هذه المسيرة قدرات إضافية، حيث ستتمكن المسيرة آرش-2 المزودة بمُعقب الأشعة تحت الحمراء والكهروضوئي من تدمير مختلف الأهداف وبدقة عالية. لذلك، ومع العديد من معقبات البحث، بالإضافة إلى الأهداف الثابتة، فإن هذه المسيرة لديها القدرة على استهداف الأهداف المتحركة أو الأهداف التي تحتاج إلى ضرب بدقة ضمن منطقة العدو.

المسيرة المدمرة آرش-2 وهي مجهزة بمُعقب الحراري والكهروضوئي

ووفقاً للصور المنشورة ومعلومات المعرض الدائم لإنجازات وزارة الدفاع، فإن محرك مسيرة آرش-2 هو من النوع MD 550 أو MDSO-4-520 tempest بقوة 50 حصاناً بخارياً. لذلك، وفقاً لنوع المحرك، سيكون لهذه المسيرة سرعة قصوى تبلغ 185 كم / ساعة.



مواصفات المسيرة الانتحارية آرش-2:

الطول: حوالي الـ4.5 متر

المسافة بين طرفي الجناح: حوالي الـ4 أمتار

سقف التحليق: 3657 متراً (12 ألف قدم)

المحرك: مكبسي MD550 أو MDSO-4-520 tempest بقوة 50 حصان بخاري.

السرعة القصوى: 185 كيلومتراً بالساعة

المدى: 2000 كيلو متر

الوزن: حوالي الـ200 كيلو غرام

صناعة: إيران

المزيد من الصور للمسيرة الانتحارية آرش-2

مجموعة ملصقات للمسيرة الانتحارية آرش-2 باللغات الفارسية والإنجليزية والروسية والصينية والعبرية والأذرية والكردية: