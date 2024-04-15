شاهد.. أهالي غزة يبحثون عن جثامين أبنائهم في مجمع الشفاء الطبي

العالم – خاص بالعالم

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية انه لا زال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقام جيش الاحتلال بنسف عددا من المنازل القريبة من منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات واستهدف المدنيين بصورة مباشرة.

واصدر جيش الاحتلال بيانا اعتبر فيه المنطقة الواقعة شمال وادي غزة منطقة قتال خطيرة. فيما شن العديد من الغارات على خانيونس ومناطق وسط قطاع غزة.



منذ ايام يمكن الأهالي امام ما تبقى من مستشفى الشفاء، وهم على امل في لقاء جثامين أبنائهم حيث يبحثون عن رفاتهم بعد الكشف عن العديد من المقابر الجماعية التي خلفها الاحتلال في محيط المستشفى.

وكانت قد عملت فرق الدفاع المدني والشرطة، بجهود كبيرة لاستخراج الجثث المتحللة، من تحت انقاض المباني المهدمة في مستشفى الشفاء، ومحيطها. وأكد الدفاع المدني العثور على مئات الجثث عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي.



عسكريا اعلنت هيئة البث الاسرائيلية ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر إرجاء موعد كان محددا لتنفيذ عملية برية واجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

واوضحت أن الرقابة العسكرية لا تسمح بنشر مزيد من التفاصيل بشأن ذلك. من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لتنفيذ مزيد من العمليات في قطاع غزة، بعد أيام من سحبه عددا من الألوية المقاتلة فيه. واشار الى أن تجنيد لواءين احتياطيين سيسمح بمواصلة الجهد العسكري.

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