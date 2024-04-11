مظاهرة لليهود رفضا للتجنيد في الجيش الاحتلال

العالم _ فلسطين

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودخولها شهرها السابع ، تزداد الخلافات داخل الكيان الإسرائيلي حيال الأمر بين معارض ومؤيّد لمشروع قانون التجنيد الذي يلزمهم الالتحاق بالجيش و خوض المعارك،وردد المتظاهرون شعارات بينها 'نموت ولا نتجند في الجيش'.

ولطالما كان تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في الارض المحتلة. وعاد الجدل إلى الواجهة مؤخرا بعد سعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية.