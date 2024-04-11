الأمن الدولي يدعو كيان الاحتلال للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

العالم-الاحتلال

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحافي عن "قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، والوضع الإنساني الكارثي، والتهديد بحدوث مجاعة وشيكة في غزة"، داعين "إلى الرفع الفوري لجميع العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين، وإلى توزيع هذه المساعدة دون عوائق".

وأكدوا أنهم أخذوا علما "بإعلان إسرائيل فتح معبر إيرز والسماح باستخدام ميناء مدينة أسدود للمساعدات في غزة"، مشددين على "ضرورة بذل مزيد من الجهود لتقديم الإغاثة المطلوبة نظرا لحجم الاحتياجات في غزة".

وأبرز الأعضاء ضرورة "التنفيذ الفوري والكامل لهذا القرار وبطريقة مستدامة"، مجددين مطالبتهم "للأطراف بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وتسهيلها وتمكين ذلك على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق بصورة مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة".

وكان الاحتلال أعلن الأسبوع الماضي فتح معبر إيرز (بيت حانون) واستخدام ميناء مدينة أسدود الواقع إلى الشمال من القطاع، لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، إنه بعد مرور ما يقرب من أكثر من أسبوع على تعهد إسرائيل بزيادة المساعدات لغزة من خلال إعادة فتح معبر "إيرز" الحدودي مع شمال قطاع غزة وقبول شحنات المساعدات في ميناء إسرائيلي، لم يتم تشغيل المعبر أو الميناء للاستخدام الموعود، ولا توجد علامة واضحة على الاستعدادات لاستخدامهما.