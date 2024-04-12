اميرعبداللهيان: الدفاع المشروع بهدف معاقبة المعتدي أمر ضروري

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, كتب أمير عبداللهيان في حسابه الخاص على الفضاء الإلكتروني: ردًا على المكالمات الهاتفية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، اكدت اثناء تبادل وجهات النظر حول بعض القضايا الثنائية، أنه عندما ينتهك الكيان الصهيوني حصانة الأفراد والأماكن الدبلوماسية من خلال خرق القانون الدولي واتفاقيات فيينا، ويعجز مجلس الأمن عن إصدار بيان يدين الهجوم الإرهابي على السفارة الإيرانية في دمشق، فان الدفاع المشروع بهدف معاقبة المعتدي امر ضروري.

وأضاف وزير الخارجية: لقد أكدت من ثم على ضرورة إعلان موقف صريح من قبل الدول الثلاث المذكورة (بريطانيا، ألمانيا، أستراليا) في إدانة هذه الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وذكرت أن إيران لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، لكن عودة الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا الحساسة مرتبطة باحتواء قادة الكيان الصهيوني دعاة الحرب وفاقدي الاتزان والوقف الدائم لجرائم الحرب من قبل هذا الكيان ضد غزة والضفة الغربية.

واضاف: كما تلقيت التهنئة من وزراء الخارجية الثلاثة بمناسبة عيد الفطر.