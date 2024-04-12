شاهد.. مراسل العالم الإخبارية: "إسرائيل" في حالة إرباك

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطية قناة العالم التي رافقت نشرة الاخبار أكد الزميل فارس الصرفندي أن الاحتلال اتخذ قرار من سفر الضباط والجنود الى خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة دون أخذ قرارا خطيا من قيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي وذلك ترقبا للرد الايراني.

وأضاف أن صحيفة "اسرائيل هيوم" نشرت محادثة قبل ساعات ما بين وزير الدفاع الاميركي ووزير الحرب الاسرائيلي والذي قال فيها وزير الدفاع الاميركي بأن "اسرائيل" اتخذت قرارا دون علمنا وعرضت القوات الاميركية في المنطقة الى الخطر من خلال قصف القنصلية الايرانية في العاصمة السورية دمشق.

وأشار مراسل قناة العالم الاخبارية الى أن وزير الدفاع الاميركي أبلغ وزير الحرب الاسرائيلي أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الكيان الاسرائيلي في حال تم توجيه ضربة مباشرة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية للكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..