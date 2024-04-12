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امين عام مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية يعزي باستشهاد ابناء هنية

امين عام مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية يعزي باستشهاد ابناء هنية
الجمعة ١٢ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

بعث الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام والمسلمين حميد شهرياري، رسالة الى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، معزيا اياه باستشهاد ابنائه وعدد اخرين من ذويه.

العالم - ايران

وفي ما يلي نص رسالة حجة الاسلام والمسلمين حميد شهرياري الى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:

بسم الله الرحمن الرحیم

[ولاتحسبن الذین قتلوا في سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون].

السيد الدكتور اسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس/ المحترم

السلام عليكم ورحمة الله

ان جريمة الكيان الصهيوني المتنمر والتي ادت الى استشهاد ابنائكم وعدد اخرين من افراد اسرتكم المحترمة، تركت الحزن والاسى العميقين في قلوبنا.

وانني على يقين بان دماء شهداء المقاومة الاعزاء، ستزيد من اقتدار التطلعات والارادة الرصينة للشعب الفلسطيني في سياق نضاله ضد الاستكبار ومن اجل تحرير القدس الشريف، وعليه فإن هكذا جرائم واغتيالات جبانة والتي تكشف عن ذورة الدناءة والافلاس والذل، سوف تزيد من عزلة الكيان الصهيوني والشعور بالكراهية والاستنكار منه في قلوب الشعوب الحرة على صعيد العالم اكثر فاكثر.

وانني بهذا المصاب اعزي جنابكم، واعبر عن تعاطفي العميق مع الشعب الفلسطيني المظلوم؛ سائلا الباري عز وجل لهؤلاء الشهداء بعلو الدرجات، وللمجاهدين والمناضلين في جبهة المقاومة، بالسلامة والموفقية من اجل تحرير القدس الشريف.

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