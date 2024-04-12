ايران تحصد 3 ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة في بطولة آسيا للمصارعة الحرة

العالم _ إيران

وفي الاوزان الخمسة الاولى التي جرت يوم الخميس، احرز الميدالية الذهبية كل من رحمن عموزاد في وزن 65 كغم، وأمير محمد يزداني في وزن 70 كغم، ومحمد نخودي في وزن 79 كغم، فيما نال محمد حسين محمديان الميدالية البرونزية في وزن 97 كغم.

ففي وزن 57 كغم خسر ابراهيم خواري في نزال تحديد المراكز أمام كوم هيوك كيم من كوريا الشمالية بنتيجة 7-4 وحل في المركز الخامس.

وفي وزن 65 كغم، حصد رحمن عموزاد الميدالية الذهبية اثر تغلبه بنتيجة 2-1 على المنغولي تولغا تومور أوشير الحائز على برونزية بطولة العالم وذهبية دورة الالعاب الاسيوية.

وفي وزن 70 كغم احرز امير محمد يزداني الميدالية الذهبية اثر فوزه في النزال النهائي على الياباني يوشينوسكي أوياجي بنتيجة 13-9.

وفي وزن 79 كغم نال محمد نخودي الميدالية الذهبية بعد فوزه في النزال النهائي على أنخبايار بيامبادورج من منغوليا بنتيجة 12: 2 .

وفي وزن 97 كغم نال محمد حسين محمديان الميدالية البرونزية اثر فوزه في نزال تحديد المراكز على هيبيكي إيتو من اليابان بنتيجة 7-0.

وستنطلق منافسات الأوزان الخمسة الثانية للبطولة صباح اليوم الجمعة.