خالد مشعل: شوكة 'إسرائيل' ستكسر عما قريب

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب موقع "الجزيرة الإخباري"، جاء ذلك في كلمة ألقاها خالد مشعل مساء أمس الخميس في بيت عزاء أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية -في الدوحة- حيث أكد أن القادة مع الشعب "صف واحد وقدرنا واحد وندفع الثمن معا".

وتابع مشعل قائلا "التاريخ المعاصر سجل معارك عظيمة لأمتنا في نضالها ضد الاستعمار، لكن أعتقد أن طوفان الأقصى أعظم معركة في تاريخنا المعاصر بطول مدتها أولا، 6 أشهر متواصلة والله أعلم كم تستمر، وإن شاء الله ستكسر شوكة العدو عما قريب".

ورأى رئيس حماس في الخارج أن هذه ليست الجولة الختامية "بل هي جولة مهمة إن شاء الله في طريق تحرير فلسطين وهزيمة المشروع الصهيوني والتاريخ سيسجل أن الانحدار الأشد في زوال الكيان الصهيوني المجرم كان منذ 7 أكتوبر مع فجر هذه المعركة".

ومنذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، قتلت فيها وأصابت عشرات الآلاف من المدنيين، أغلبهم أطفال ونساء.

وسحب جيش الاحتلال معظم قواته من القطاع بعد 6 أشهر من الحرب، لكنه ينفذ حاليا هجمات على مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى، كما يخطط لاجتياح رفح في المنطقة الجنوبية، التي يلوذ بها حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا من مختلف مناطق القطاع.