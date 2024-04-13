قيادي بحماس: معاقبة الاحتلال لازمة حتى لا يستبيح أي بعثة تختلف معه + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت علي بركة إلى أن: الأصل أن جريمة إسرائيلية حصلت في دمشق وهي الاعتداء على بعثة دبلوماسية لدولة -بغض النظر عن إيران أو غير إيران- وهذا يخالف القانون الدولي، وهو اعتداء على سوريا أولا واعتداء على إيران ثانيا، ومن حق سوريا و إيران الرد على هذا العدوان.

وأشار إلى أن: المستغرب هو الموقف الغربي، الأميركي والأوروبي.. لماذا لم تدين هذا الهجوم؟ ولماذا لم تمنع الكيان الصهيوني من الاعتداء على دولة عربية أو على سفارة لدولة إسلامية.

وشدد على أن من حق إيران أن ترد على هذا العدوان، وقال: من غير المعقول أن لا ترد، وإلا فإن الكيان الصهيوني سيستبيح كل البعثات التي تختلف معه.

وجدد التأكيد على أن: الرد الإيراني ضروري، ولابد من توجيه عقاب لهذا الكيان الصهيوني، حتى يدرك أن لا يلعب بالنار مع الجمهورية الاسلامية أو محور المقاومة.

وأكد أن الغرب يتفرج على الكيان الصهيوني الذي يرتكب المجازر والمذبحة المستمرة في قطاع غزة، مضيفاً: هذا بينما إيران تريد أن تدافع عن نفسها لكن تحركت أميركا والوساطات والاتصالات من وزراء الخارجية الأوروبيين مع وزير الخارجية الإيراني.

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