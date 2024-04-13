سرايا القدس تسيطر على مسيرة 'سكاي لارك' إسرائيلية في خانيونس + فيديو

العالم – خاص بالعالم

بركان غزة الثائر ما زال ينفث حممه على قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في قطاع غزة، بل وصلت حممه إلى مستوطنات الداخل المحتل، وطالت غاراته أجواء القطاع.

ففي سماء خانيونس جنوبا، كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن سيطرتها على مسيرة إسرائيلية بدون طيار من نوع 'سكاي لارك'، ونشرت السرايا صور العملية والطائرة التي سيطرت عليها.

مستوطنات غلاف غزة، طالتها حمم صواريخ المقاومة الفلسطينية، رغم محاولات الكيان المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر لوقفها.

سرايا القدس وبالاشتراك اعلنت أنها وبمشاركة قوات عمر القاسم، عن قصف مستعمرة سديروت ومستوطنات الغلاف برشقة صاروخية، قالت السرايا إنها تأتي ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.. إستهداف أكده جيش الاحتلال الذي ذكر أن صفارات الإنذار دوت في سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة.

أرض قطاع غزة، حولتها المقاومة إلى محرقة مشتعلة تحت أقدام جيش الاحتلال.. كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح، أعلنت عن خمس عمليات فدائية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في شمال مخيم النصيرات، موقعة خلالها قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

سرايا القدس كانت قد أعلنت عن استهداف رتل عسكري إسرائيلي مكون من ثلاث دبابات ميركافاه وجرافتين من نوع 'دي تسعة' بحقل من الألغام والعبوات البرميلية شديدة الانفجار، في موقع مالك العسكري شمال النصيرات، مؤكدة إيقاع جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى، وأن طيران الاحتلال المروحي كان يعمل على إجلاء الضحايا.

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