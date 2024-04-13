في ظل الاستعدادات للرد الإيراني.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات هامة!

العالم - الاحتلال

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إنه "خلال نهاية الأسبوع أجرينا في الجيش جلسات لتقييم الوضع والمصادقة على الخطط للاستعداد للهجوم انطلاقًا من إيران.

وتابع أنه "بناء على تقييم الوضع ونظرًا للوضع الأمني ستنشر قيادة الجبهة الداخلية تحديثًا للتعليمات. وشدد على أنه "بدءا من صباح غد وخلال الأيام المقبلة ستحظر الفعاليات التربوية في الأراضي المحتلة"، بما في ذلك المخيمات الصيفية والرحلات المدرسية غير المنهجية، علما بأن المدارس حاليا في عطلة الربيع.

والتعليمات الجديدة التي أصدرتها قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي سارية في جميع أنحاء "البلاد"، وتدخل حيّز التنفيذ بدءا من مساء السبت، وتستمر حتى الساعة 23:00 من يوم الإثنين 15 نيسان/ أبريل الجاري؛ وتشمل:

منع قيام الأنشطة التعليمية.

منع تجمهر أكثر من ألف شخص في نفس المكان.

لا قيود خاصة تفرض على أماكن العمل.

وفي المنطقة المحيطة في قطاع غزة ("غلاف غزة")، فإن القيود أكثر تشديدا حيث يمنع التجمهر لأكثر من 100 شخص في منطقة مفتوحة و300 شخص داخل مبنى، كما أنه سيتم إغلاق الشواطئ أمام الجمهور؛ وفيما يتعلق بأماكن العمل، "يمكن القيام بأنشطة في مبنى أو مكان يمكن الوصول منه إلى الحيّز المحمي خلال المدة الزمنية اللازمة للاحتماء".

وفي المنطقة الحدودية مع لبنان (المعروفة بـ"خط المواجهة")، فإن القيود على تجمهر المواطنين أكثر تشددا بحيث يمنع تجمهر أكثر من 30 شخصا في منطقة مفتوحة وحتى 300 شخصا داخل مبنى، كما أن الشواطئ مغلقة أمام الجمهور، وبخصوص أماكن العمل "يمكن القيام بأنشطة في مبنى أو مكان يمكن الوصول منه إلى الحيّز المحمي خلال المدة الزمنية اللازمة للاحتماء".

وشددت قيادة الجبهة الداخلية على أنه "على كل واحد وواحدة التأكد من كونه جاهزا وعارفا لكيفية التصرف من أجل حماية أنفسنا والمقربين منا. عند تلقي الإنذار يجب الدخول إلى الحيّز المحمي والمكوث فيه لمدة 10 دقائق. يجب متابعة المستجدات التي يتم نشرها على قنوات التواصل الرسمية".