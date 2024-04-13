المنظومة العسكرية الأميركية في إسرائيل ضمن قواعد الصد للصواريخ الإيرانية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 01:11 بتوقيت مكة المكرمة أكد الزميل خضر شاهين وجود حالة طوارئ في القدس المحتلة وكافة الأراضي المحتلة وفق البيانات الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والجبة الداخلية التي رفعت من حالة التأهب في كل ما يتعلق داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة ‘لى جهوزية سلاح الجو.

وأشار إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال ذكر أن الولايات المتحدة الأميركية ومنظومتها العسكرية المتواجدة قواعدها في عدة مناطق عربية ستكون من ضمن قواعدالصد للمسيرات والصواريخ الإيرانية.

وأكد: تزايد التخوفات هنا داخل إسرائيل تحديدا بعد الجلسة الطارئة التي عقدت في ملجأ محصن أمنياً أسفل وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب، هذا الاستماع الطارىء حضره كافة المسؤولين من الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم وأيضا المجلس الحربي الذي يضم عدداً من الأحزاب الأخرى غير المشاركة في هذا الائتلاف.

وأضاف أن هناك تصريحات من قبل الجيش الإسرائيلي لطمئنة الشارع الإسرائيلي الذي أصيب بحالة من الهلع والترقب، وكل ما يتعلق بالوضع الذي دعت إلية الجبهة الداخلية.

وأكد أن الحركة معدومة تماما داخل الكيان، حيث أصيب الاحتلال الإسرائيلي داخليا بالشلل حتى قبل وصول المسيرات إلى منطقة خليج إيلات والحدود الجنوبية مع لبنان وسوريا.

وأكد رفع حالة التأهب على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي وفق بيانات الجيش، إلى جانب التأهب على المستوى السياسي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..