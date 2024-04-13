السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤
١٠:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلنا في القدس المحتلة: حالة طوارئ تسود كافة الأراضي المحتلة

المنظومة العسكرية الأميركية في إسرائيل ضمن قواعد الصد للصواريخ الإيرانية + فيديو

السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

القدس المحتلة (العالم) 2024.04.14 – أكد مراسل قناة العالم الإخبارية في القدس المحتلة أن حالة طوارىء تسود مدينة القدس وكافة الأراضي المحتلة وفق البيانات الرسمية لجيش الاحتلال، لافتاً إلى أن المنظومة العسكرية الأميركية المتواجدة في الاراضي المحتلة ستكون من ضمن قواعد الصد للمسيرات والصواريخ الإيرانية.

العالمخاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 01:11 بتوقيت مكة المكرمة أكد الزميل خضر شاهين وجود حالة طوارئ في القدس المحتلة وكافة الأراضي المحتلة وفق البيانات الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والجبة الداخلية التي رفعت من حالة التأهب في كل ما يتعلق داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة ‘لى جهوزية سلاح الجو.

وأشار إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال ذكر أن الولايات المتحدة الأميركية ومنظومتها العسكرية المتواجدة قواعدها في عدة مناطق عربية ستكون من ضمن قواعدالصد للمسيرات والصواريخ الإيرانية.

وأكد: تزايد التخوفات هنا داخل إسرائيل تحديدا بعد الجلسة الطارئة التي عقدت في ملجأ محصن أمنياً أسفل وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب، هذا الاستماع الطارىء حضره كافة المسؤولين من الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم وأيضا المجلس الحربي الذي يضم عدداً من الأحزاب الأخرى غير المشاركة في هذا الائتلاف.

وأضاف أن هناك تصريحات من قبل الجيش الإسرائيلي لطمئنة الشارع الإسرائيلي الذي أصيب بحالة من الهلع والترقب، وكل ما يتعلق بالوضع الذي دعت إلية الجبهة الداخلية.

وأكد أن الحركة معدومة تماما داخل الكيان، حيث أصيب الاحتلال الإسرائيلي داخليا بالشلل حتى قبل وصول المسيرات إلى منطقة خليج إيلات والحدود الجنوبية مع لبنان وسوريا.

وأكد رفع حالة التأهب على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي وفق بيانات الجيش، إلى جانب التأهب على المستوى السياسي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مسؤول أميركي: إيران ستطلق نحو 500 مسيّرة وصاروخ

عملية "الوعد الصادق" .. لحظة بلحظة

أمير عبداللهيان: تم توجيه التحذيرات اللازمة لاميركا

عماذا يتحدث الإعلام الإسرائيلي بعد انطلاق الرد الإيراني؟ + فيديو