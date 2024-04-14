الاحتلال يعيش حالة هستيريا بعد الرد الايراني

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الاحتلال شن غارات عنيفة على بلدات الخيام وكفركلا والعديسة، مخلفا عدد من الشهداء والجرحى المدنيين.

واضاف ان المقاومة اللبنانية ردت على العدوان الاسرائيلي فجر اليوم، باستهداف المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا.

واكد مراسل العالم ان هذا التطور تزامن مع الرد الايراني على الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق والتي كان من خلالها يعيش الاحتلال حالة من الهلع والهستيريا.

يذكر انه قام حرس الثورة الاسلامية في الساعات الأولى من فجر اليوم (الأحد)، كجزء من معاقبة هذا الكيان غير الشرعي والمجرم، وفي اطار عمليات "الوعد الصادق"، بضرب أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بنجاح.

وكان قد استهدف طيران الاحتلال، في أول نيسان ابريل 2024، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، و6 مواطنين سوريين.

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