دول عربیة تعيد فتح مجالها الجوي بعد الرد الإيراني على الاحتلال

العالم - العراق

وقال التلفزيون الأردني، اليوم الأحد، نقلاً عن سلطات الطيران، إن الأردن أعاد فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت قبيل إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وفي كيان الاحتلال، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن السلطات في البلاد أعادت فتح مجالها الجوي أمام حركة الطائرات المدنية العابرة لأجوائها، بعد تعليق استمر عدة ساعات على خلفية التوترات بين طهران وتل أبيب.

وبدأ الحرس الثوري ليلة أمس عملية جوية إنتقامية بالطائرات المسيّرة والصواريخ ضد أهداف في المناطق المحتلة ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق، مطلع إبريل/نيسان الجاري، لهجوم إسرائيلي أسفر عن استشهاد 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم القيادي المجاهد البارز محمد رضا زاهدي.